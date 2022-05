Seriensiegerin Swiatek will vorbereitet sein

Auch in Roland Garros ist Swiatek die Top-Favoritin, das Grand-Slam-Turnier auf Sand hat sie bereits 2020 gewonnen. Doch sie gibt zu bedenken: "Ich habe kein Grand Slam gespielt seit dem Start der Serie. Daher werden wir sehen, ob alles, was ich vorher getan habe, genug ist."

Auch wenn sie vor dem Turnierbeginn am Sonntag tiefstapelt, geht Swiatek die Aufgabe "positiv" und auch "entspannt" an. "Ich habe mir und anderen bewiesen, dass ich an der Spitze mitspielen kann. Früher hatte ich nicht so viel Selbstvertrauen, daher fühle ich dieses Jahr mehr Frieden", sagte Swiatek, die nach dem Rücktritt der Australierin Ashleigh Barty auf Platz eins gerückt war.