FC Bayern: So denkt Lewandowski über sein Wechsel-Verbot

Und dann? An dem Wunsch des 33-Jährigen hat sich, obwohl die Bosse des FC Bayern immer wieder auf das bis 2023 laufende Arbeitsverhältnis mit ihm verweisen, nichts geändert: Lewandowski will in diesem Sommer aus seinem Vertrag – am liebsten noch vor dem Start der Vorbereitung auf die neue Saison. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)