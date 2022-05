Relegation: Paul Will bei Kaiserslautern - Dresden ausgewechselt

Paul Will, Ex-Spieler des FC Bayern, geht im hitzigen Relegationsspiel beim 1. FC Kaiserslautern nach einem Kopf-Treffer zu Boden. Der Dynamo-Star kann nicht weitermachen.

Erster Leidtragender: Ex-Bayern-Talent und Dynamo-Sechser Paul Will, der nach einem Zweikampf mit Daniel Hanslik in der 14. Minute benommen zu Boden ging.

Die beiden waren in der Luft mit den Köpfen zusammengeknallt, hatten beide sichtlich Schmerzen, krümmten sich auf dem Rasen. Während Hanslik bereits wieder einsatzfähig war, musste Will noch an der Seitenlinie behandelt werden.