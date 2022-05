Wimbledon-Hammer! ATP entscheidet: Keine Weltranglisten-Punkte

Die ATP entscheidet: Keine Punkte in Wimbledon. Die Entscheidung der WTA steht noch aus. Hintergrund ist der Ausschluss der Russen und Belarussen.

Beim Grand-Slam-Turnier von Wimbledon werden in den Männer-Konkurrenzen keinen Weltranglistenpunkte vergeben.

ATP kritisch gegenüber Wimbledon-Organisatoren

„Die Möglichkeit für Spieler jeder Nationalität, an Turnieren auf der Grundlage ihrer Leistung und ohne Diskriminierung teilzunehmen, ist für unsere Tour von grundlegender Bedeutung“, hieß es in einem am Freitagabend verbreiteten Statement der ATP.