BVB: Hoeneß "nicht überrascht", Reus traurig - die Reaktionen zum Rose-Aus

Mit der Nachricht der Trennung von Marco Rose hat der BVB am Freitagmittag für einen Paukenschlag gesorgt.

Nach einer „intensiven Saisonanalyse am Donnerstag“ mit Rose, Hans-Joachim Watzke (Vorsitzender der Geschäftsführung), Michael Zorc (Sportdirektor), Sebastian Kehl (Leiter der Lizenzspielerabteilung) und Matthias Sammer (externer Berater) habe man die Entscheidung getroffen, die Zusammenarbeit zu beenden, teilte der BVB mit.

Marius Wolf bedankte sich via Twitter bei Rose.

Auch Uli Hoeneß äußerte sich zur Thematik. Der Ehrenpräsident erklärte bei RTL/n-tv , das Rose-Engagement bei den Dortmundern sei von Anfang an eine „explosive Mischung“ gewesen. Als Grund nannte er die Erfolge, die Edin Terzic in der vergangenen Saison mit den Dortmundern hatte. „Das habe ich mir immer gedacht. Das wusste Watzke aber auch. Und deshalb ist das jetzt nicht überraschend, wie es gekommen ist.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Hoeneß äußerte sich auch zu Terzic, der laut Sky Favorit auf die Nachfolge Roses in Dortmund ist. Dieser habe „am Ende der letzten Saison bewiesen, dass er die Mannschaft gut führen kann. Ich halte viel von ihm. Hoeneß ergänzte: „Er wird sicherlich auch die große Unterstützung der Fans haben. Die hatte Marco Rose ja nicht so sehr, von Anfang an, weil Terzic ja zum Ende der Saison die eigentlich guten Erfolge hatte.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)