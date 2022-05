U19: Borussia Dortmund verpasst Pokal-Sieg gegen VfB Stuttgart

Nichtsdestotrotz blieb es bei der Entscheidung. Thomas Kastanaras trat an und traf zum 3:1-Endstand (86.). In Halbzeit eins hatte Leon Reichardt den VfB in Führung gebracht (24.). Nathan Winkler erhöhte (28.), ehe Julian Rijkhoff für den BVB noch den Anschluss erzielte.

So ging der Pokal an den VfB - an jenem Tag, an dem der BVB auch seinen Chefcoach Marco Rose gefeuert hatte.