Relegation heute LIVE: 1. FC Kaiserslautern - SG Dynamo Dresden im TV, Livestream & Liveticker

In der Relegation zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga kommt es zu einem Kracherduell mit viel Tradition. Der 1. FC Kaiserslautern kann seine Saison vergolden, während Dynamo Dresden den Abstieg verhindern will.

Egal ob in Sachsen oder im Saarland: Die Vereine sind mehr als nur bloße Fußballteams. Sie stehen für das Selbstwertgefühl ihrer Regionen und haben in ganz Deutschland Kultstatus.

Relegation LIVE: So können Sie 1. FC Kaiserslautern - SG Dynamo Dresden verfolgen

Neu-Coach Dirk Schuster will cool an die Sache rangehen

Mit dieser coolen Herangehensweise will der viermalige deutsche Meister am heimischen Betzenberg den Grundstein für die Rückkehr in die 2. Bundesliga legen. Vier Jahre in der ungeliebten 3. Liga sind bereits zu lange für das Selbstverständnis der Roten Teufel.