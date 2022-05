Formel 1 in Barcelona: Aston Martin baut Vettel-Boliden um - wirkt wie eine Red-Bull-Kopie

Sebastian Vettel und Aston Martin fahren in der Formel 1 bisher meist nur hinterher. Nun baut der Rennstall seine Boliden massiv um - das neue Konzept erinnert schwer an Red Bull.

In den ersten fünf Rennen war der AMR22 eines Aston Martin nicht würdig. Nur sechs Punkte konnte das Team damit einfahren.

Doch beim GP Spanien in Barcelona soll alles anders werden. In einem wahren Kraftakt hat das Team des britischen Sportwagenherstellers zwei runderneuerte Autos an den Circuit de Catalunya gebracht.