Champions League: THW Kiel träumt nach magischer Nacht gegen PSG vom Handball-Coup

In einem wahren Handball-Drama gegen PSG qualifiziert sich der THW Kiel für das Final Four. Trainer Filip Jicha reagiert emotional wie selten. Der ganz große Wurf ist nun durchaus realistisch.

Und so rückte selbst das am Sonntag bevorstehende 106. Landesderby bei der SG Flensburg-Handewitt, in dem es um Platz zwei in der Liga und damit um die Königsklassen-Qualifikation für die kommende Saison geht, in den Hintergrund.