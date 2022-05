Borussia Dortmund: Marco Rose gefeuert - das sagen die SPORT1-User über den BVB-Rauswurf

Was für viele Fans überraschend kam, stieß auch bei den SPORT1 -Usern auf gemischte Gefühle. In einer Umfrage mit fast 30.000 Teilnehmern gaben 54 Prozent an, dass die BVB-Verantwortlichen ihrem Trainer eine weitere Saison hätten gewähren sollen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Heißt also: Die Mehrheit aller Abstimmenden hält den Rose-Rauswurf für falsch. 48 Prozent hingegen votierten gegen den 45-Jährigen, sind der Ansicht, dass es auch in der zweiten BVB-Saison nicht funktioniert hätte. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Der BVB war in der abgelaufenen Saison in der Champions League, der Europa League und im Pokal teils blamabel gescheitert. In der Bundesliga betrug der Rückstand des Vizemeisters auf FC Bayern München am Saisonende acht Punkte.