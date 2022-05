Eishockey-WM 2022: Deutschland mit Gala-Sieg gegen Italien

Im fünften Spiel bei der Eishockey-Weltmeisterschaft hat sich die deutsche Mannschaft in Torlaune gezeigt. (NEWS: Alles Wichtige zur Eishockey-WM)

Gegen Italien, die bereits Frankreich und Dänemark ärgern konnten, feierten sie beim 9:4 (4:0, 2:1, 3:3) einen Kantersieg. Damit festigen sie ihren dritten Platz in der Gruppe A und machen den Einzug ins Viertelfinale quasi fix. (DATEN: Spielplan der Eishockey-WM)

„Wir haben in den ersten zwei Dritteln sehr gut gespielt“, lobt Bundestrainer Toni Söderholm im SPORT1 -Interview sein Team. Viel „Vergnügen“ hatte Stürmer Daniel Fischbuch. „Wir haben in der Offensive sehr viel kreiert und die Chancen eiskalt genutzt“, sagt er bei SPORT1 .

Das zeigte sich von Beginn an in Torlaune. Die ersten zwei Schüsse fanden jeweils den Weg ins Tor. Alexander Karachun begann den Torreigen in der sechsten Minute, ehe Kai Wissmann, eine der Entdeckungen der WM, mit einem schönen Solo 76 Sekunden später nachlegte. (VIDEO: Alle Highlights der Eishockey-WM)