Rafael Nadal sorgt sich nicht: "Ich fühle mich besser"

Rekordchampion Rafael Nadal bereiten seine chronischen Fußschmerzen vor den French Open angeblich keine Sorgen.

Es gebe nichts „zu erholen“, antwortete der 13-malige Turniersieger am Freitag auf die Fragen der Reporter in Paris. Beim Sandplatz-Masters in Rom waren zuletzt Zweifel an Nadals Chancen in Roland Garros aufgekommen, als er bei seinem Achtelfinal-Aus über den Platz humpelte.

"Was in Rom passiert ist, passiert mir sehr oft im Training", sagte Nadal: "Ich musste es danach noch ein paar Tage aushalten, aber ich fühle mich besser. Darum bin ich hier." Die Schmerzen im Fuß seien ständig da, "sie werden nicht mehr verschwinden", sagte Nadal: "Es geht darum, ob die Schmerzen so stark sind, dass ich chancenlos bin."

Mit der chronischen Verletzung lebe er Tag für Tag, die Probleme in Rom seien für ihn daher nicht überraschend gewesen.

Nadal glaubt fest an den nächsten Titel in Paris, es wäre sein 22. bei einem Grand Slam, mit dem er seinen Rekord vor den Rivalen Novak Djokovic und Roger Federer (je 20) ausbauen würde. Würde er nicht an den Sieg glauben, wäre er „wahrscheinlich nicht hier“.

Bereits im Viertelfinale kann Nadal auf Titelverteidiger Djokovic (Serbien) treffen, in der ersten Runde bekommt er es mit dem Australier Jordan Thompson zu tun.