Formel 1 in Barcelona: Leclerc hängt Verstappen ab - Vettel hinter Mick Schumacher

Charles Leclerc und Ferrari zeigen in Barcelona eine starke Trainingsleistung zum Auftakt. Mick Schumacher ist schneller als Sebastian Vettel.

WM-Spitzenreiter Leclerc drehte im ersten freien Training von Barcelona in 1:19,828 Minuten die schnellste Runde, als Zweiter lag sein Teamkollege Carlos Sainz nur 79 Tausendstel zurück.

F1: Leclerc vs. Versteppen

Der Niederländer hat drei von bislang fünf Saisonrennen gewonnen, zuletzt zwei in Folge. Da er allerdings auch zweimal mit technischen Problemen ausschied, führt Leclerc im WM-Klassement noch recht deutlich (104:85 Punkte).

Formel 1 Training: Große Updates bei vielen Teams

Wie in jedem Jahr haben viele Teams für das Rennen in Barcelona (Sonntag ab 15 Uhr im LIVETICKER) mehr oder weniger große Veränderungen an ihren Autos vorgenommen.