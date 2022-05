Gündogan-Wechsel? Guardiola mit Machtwort zum deutschen Nationalspieler

„Wenn man mich fragt: Ich möchte ihn in der kommenden Saison hier haben. Es gibt keinen Gedanken daran, dass er nicht mehr da sein könnte“, stellte der Katalane vor dem Saisonfinale gegen Aston Villa am Sonntag (17.00 Uhr) klar. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Zuletzt hatte es in englischen Medien Spekulationen über die Zukunft von Gündogan gegeben, der noch bis 2023 an City gebunden ist. "Wenn er weg will - wir wissen nichts davon", betonte Guardiola und spottete: "Wenn all die Twitter-Accounts sagen, dass er geht - ich weiß nichts davon. Vielleicht haben die mehr Infos als ich oder der Klub, keine Ahnung."