„Grüner Red Bull“ ist legal: Vettels Team mit neuem Konzept

Dasselbe in Grün - aber alles legal: Sebastian Vettels Aston-Martin-Team muss wegen der neuerdings auffälligen Ähnlichkeit seines Boliden mit dem Auto von Red Bull keine Konsequenzen fürchten. Das teilte der Automobil-Weltverband FIA am Freitag vor dem Großen Preis von Spanien (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky) mit.

Vettels Team kann in dieser Saison die hochgesteckten Ziele bislang nicht annähernd erreichen, zum Rennen in Barcelona brachten die Engländer daher ein stark verändertes Auto mit.

"Wir erhoffen uns dadurch nicht sofort einen großen Sprung, aber wir glauben grundsätzlich an diesen Entwurf", sagte Vettel am Freitag zu den Änderungen. Vor allem an den Seitenkästen erinnert der Wagen nun sehr an den Red Bull von Weltmeister Max Verstappen.