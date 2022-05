Deutschland gegen England LIVE in der Allianz Arena - Tickets für DFB-Länderspiel zu gewinnen

Wird es die Revanche für die EM 2021? Am 7. Juni trifft die deutsche Nationalmannschaft in München auf England. Sie wollen bei diesem Länderspiel-Klassiker LIVE dabei sein? Kein Problem - SPORT1 und Volkswagen machen es möglich!

„We call it a Klassiker“, sagte Franz Beckenbauer einmal zu den Duellen zwischen Deutschland und England. Schließlich lebt die deutsch-englische Fußballgeschichte von vielen dramatischen und unvergesslichen Momenten.

Am 7. Juni ist es nun wieder soweit, wenn im Rahmen der UEFA Nations League Deutschland und England in der Allianz Arena in München aufeinandertreffen.