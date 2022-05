Nach Rose-Beben: Borussia Dortmund verkündet nächsten Abgang

Marwin Hitz verlässt Borussia Dortmund und schließt sich wie schon länger bekannt dem FC Basel an.

Der Wechsel von Marwin Hitz von Borussia Dortmund zum FC Basel ist in trockenen Tüchern.

Beide Vereine bestätigten den Transfer des Torhüters am Freitag. Der Schweizer Hitz verlässt den BVB nach vier Jahren, in denen er auf insgesamt 46 Spiele kommt. Zurück in der Heimat soll er bei Basel die Nachfolge von Heinz Lindner als Nummer eins antreten. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)