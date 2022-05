Rund halbe Milliarde Euro für gemeinnützigen Sport

Warmer Geldregen für den gemeinnützigen Sport in Deutschland aus Berlin: Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages schießt rund eine halbe Milliarde Euro zu.

Der gemeinnützige Sport in Deutschland darf sich über einen warmen Geldregen aus Berlin freuen. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages beschloss nach Angaben des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in einer Bereinigungssitzung ein Maßnahmenpaket in Höhe von rund einer halben Milliarde Euro.