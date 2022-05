Anzeige

Die PK mit Domenico Tedesco, Peter Gulacsi von RB Leipzig und Christian Streich, Christian Günter vom SC Freiburg im Liveticker LIVE: Nächste Runde im Logo-Zoff?

Abneigung gegen Leipzig: "Mir geht das seit Jahren auf den Keks!"

Der SC Freiburg und RB Leipzig treffen am Samstag im Poklafinale aufeinander. Vorab sprechen die Trainer und Kapitäne beider Mannschaften. SPORT1 begleitet die Pressekonferenz Liveticker.

Wer krönt sich zum ersten Mal zum DFB-Pokal-Sieger?

Am Samstag treffen mit dem SC Freiburg und RB Leipzig zwei Mannschaften aufeinander, die bisher noch keinen Titel gewinnen konnten.

Beide Teams könnten mit dem ersten Pokal-Gewinn in der Vereinsgeschichte ihre erfolgreiche Saison krönen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

RB oder Freiburg: Wer krönt seinen Saison?

Freiburg schaffte es als Fünfter überraschend direkt in die Europa League und zog darüberhinaus völlig überraschend ins Pokalfinale ein.

RB gelang in der Rückrunde unter Domenico Tedesco eine famose Aufholjagd, die letztendlich noch auf einem Champions League Platz endetet. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Zusätzlich zum Pokalfinale standen die Sachsen auch noch im Halbfinale der Europa League - im dritten Pokalfinale in den vergangenen vier Jahren soll jetzt endlich der erste Titel her.

Vor dem Pokalfinale sprechen traditionell immer die beiden Trainer und Kapitäne der Finalteilnehmer.

SPORT1 begleitet die PK mit Freiburgs Christian Streich und Christian Günter und Leipzigs Domenico Tedesco und Peter Gulacsi im Liveticker.

+++ Gulacsi über den Hunger auf einen Titel +++

„„Es ist ein schönes Gefühl, so lange bei einem Verein sein zu dürfen. Es sind mittlerweile tiefe Freundschaften entstanden und wir wollen unseren gemeinsamen Weg mit einem Titel krönen. Der Hunger darauf, endlich diesen Pokal zu gewinnen, ist riesengroß. Nicht nur bei mir. Alle in der Mannschaft sind heiß auf dieses Endspiel! Wir werden alles geben und bis ans Maximum gehen. Wir wissen, was der Titelgewinn dem Verein, der Stadt und der Region bedeutet!“

+++Streich über den Pokal als Auszeichnung für seine Arbeit +++

„Wir haben ein paar Sachen über die letzten 30 Jahre nicht falsch gemacht. Manchmal hatten wir auch einen Standortvorteil, weil wir so ein wenig am Rand laufen, zumindest, wenn man es richtig angeht. Es ist zum Beispiel nicht einfach in Gelsenkirchen zu arbeiten, wo oft nach drei negativen Spielen schon die Unruhe einkehrt. Wir haben aber alle sehr hart gearbeitet und versucht das bestmögliche für den Verein rauszuholen. Das ist uns zum Glück gelungen. Es ist schön, wenn man ein Lob bekommt von großen Vereinen. Wenn wir den Pokal gewinnen würden, wäre es eine schöne Sache. Wenn wir es nicht schaffen, geht die Welt aber auch nicht unter.“

+++ Tedesco über Nkunku +++

„Es ist nicht schwer zu identifizieren, wer in der Bundesliga die herausragenden Spieler sind und Tore am Fließband erzielt. Davon ist Christopher Nkunku einer. Er kann aber auch nur treffen, wenn die Mannschaft funktioniert. Er ist dann oft der Nutznießer. Die Wahrscheinlichkeit ist schon da, dass er morgen spielt.“

+++ Tedesco über den Gegner Freiburg +++

„Der SC Freiburg ist aus meiner Sicht ein deutscher Top-Verein. Der Finaleinzug ist ein logisches Zeugnis für die hervorragende Arbeit, die in den letzten Jahren geleistet wurde.“

+++ Tedesco über das Personal +++

„Bei uns sind alle an Board. Wir können also aus den Vollen schöpfen.“

+++ Tedesco über einen möglichen Vorteil der Final-Erfahrung seiner Mannschaft +++

„Ich glaube es kann nicht schaden ein Finale schon einmal erlebt zu haben. Ich hatte zum Beispiel noch nie ein Europapokal-Halbfinale erlebt und habe es jetzt in den Knochen und kann daraus in Zukunft meine Rückschlüsse ziehen, wenn ich es hoffentlich noch einmal erlebe. So wird es dann wahrscheinlich auch bei einem Spieler sein, der so ein Finale schon hat spielen dürfen.“

+++ Günther über die Vorbereitung auf das Endspiel +++

„Wir haben uns eigentlich normal vorbereitet. So wie auf jedes andere Spiel. Wir haben gut gearbeitet und unseren Matchplan erarbeitet und dann gehen wir morgen das Spiel auch normal an, wie jedes andere Spiel auch.“

+++ Streich über den Gegner RB +++

„Wir haben so viele Spieler gegeneinander gehabt, davon waren viele auch sehr heiß und auf einem hohen Niveau. Wir haben Leipzig oft geschlagen und umgekehrt war es auch leider oft so. Es ist immer total schön, wenn man zu den gegnerischen Spielern ein gutes Gefühl hat, auch wenn es mal heiß hergeht. Deswegen freue ich mich über die Aussage von Emil Forsberg. Ich freue mich total auf das Spiel gegen Leipzig und hoffe, dass es morgen ein heißes Spiel wird und wir Leipzig lange die Stirn bieten können.“

+++ Tedesco über eine mögliche Taktik +++

„Wenn man aus den Statistiken immer so einfach ein Fazit ziehen könnte wäre das toll. Wir haben auch in der Liga wenig Gegentore bekommen in der Rückrunde, aber wir spielen eigentlich alles andere als defensive.“

+++ Tedesco über den Weg ins Finale +++

„Ja da bekomme ich wieder Gänsehaut. Klar ich war nicht von Beginn an dabei. Die ersten Spiele habe ich ja nicht miterleben dürfen, aber es ist schön die Bilder vom Weg ins Finale nochmal zu sehen.“

+++ Streich über die Bedeutung für den Verein +++

„Ich bin sehr gerne hier wieder auswärts hingefahren. Besonders weil um die 40.000 Freiburger mit uns hier sind und in der Stadt sind. Ich kenne viele die hierher gekommen sind, auch ohne Karte. Das ist für unseren Verein natürlich etwas ganz tolles und außergewöhnliches.“

+++ Streich über das Finale +++

„Besser geht es sicher nicht, aber es wird auch anders als mit der A-Jugend. Jetzt mit den Profis hier zu sein ist schon einzigartig. Das ist auch ein Symbol für diesen Verein, dass der Christian (Günter) hier sitzt und mit mir hier schon hier war und den Pokal schon in der Jugend gewonnen hat und jetzt als Profi wieder hier ist. Es ist schön hier zu sein und wir freuen uns sehr, dass wir nach dieser herausragenden Saison dieses Highlight haben.“

+++ Gulacsi über das Finale +++

„Wir freuen uns natürlich auch sehr im Finale zu stehen. Wir haben uns gut vorbereitet und wollen unsere erfolgreiche Rückrunde jetzt krönen und den Pott holen.“

+++ Günter über das Final +++

„Wir sind natürlich mit einem guten Gefühl hierher geflogen und fiebern alle dem Spiel morgen entgegen.“

+++ Die PK beginnt +++

Domenico Tedesco, Peter Gulacsi, Christian Streich und Christian Günter sitzen am Podium

+++ Gibt es die nächste Runde im Logo-Zoff? +++

Vor dem Finale kochten bereits die Gemüter bei beiden Vereinen über. Bei Streit ging es aber nicht um Geschehnissen auf dem Platz, sondern um Fan-Artikel. Die Freiburger hatten den Leipzigern untersagt, ihr Logo für einen gemeinsamen Pokal-Final-Schal zu nutzen.

Dies ärgerte RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff so sehr, dass er im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 gegen den SC Freiburg schoss: „Wir sind kein Traditionsverein, in 50, 60 Jahren sieht das dann sicher ganz anders aus. Sie (der SC Freiburg, Anm. d. Red.) haben vielleicht nicht den Anspruch, dass man Dinge auch mal anders und neu starten kann und wir haben für uns ein anderes Modell gewählt.“

Freiburgs Finanzvorstand Oliver Leki konterte daraufhin im SWR:„Da war ich ein bisschen irritiert. Ich habe es etwas befremdlich gefunden, dass dann schweres Geschütz aufgefahren wurde und uns Respektlosigkeit vorgeworfen wurde. Schön fand ich es nicht, weil am Ende reden wir über einen Schal.“