BVB-Hammer! Trennung von Trainer Marco Rose

Übernimmt wieder Terzic den BVB?

Der Klub will in den kommenden Tagen Gespräche über die Zusammensetzung des künftigen Trainerteams führen.

Rose war noch „von unserem Weg überzeugt“

Das sagte Kehl vor zwei Wochen über Rose

Er könne „klar sagen, dass ich mit Marco die Saison plane und dass wir im Moment in der Vorbereitung mit den Transferthemen komplett alles gemeinsam besprechen“, erklärte Kehl am 8. Mai.

BVB und Rose - Trennung nach einem Jahr

Der BVB war in der abgelaufenen Saison in der Champions League, der Europa League und im Pokal teils blamabel gescheitert. In der Bundesliga betrug der Rückstand des Vizemeisters auf FC Bayern München am Saisonende acht Punkte.