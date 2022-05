Europa League: Kostic als Spieler der Saison ausgezeichnet - auch Knauff geehrt

Feueralarm und Pyro: So lief die Party auf dem Römer

Die Profis des Bundesligisten Eintracht Frankfurt werden für ihren Triumph in der Europa League nun auch mit individuellen Auszeichnungen belohnt.

Insigne erzielt das schönste Tor der Saison

Knauff stieß nach seiner Leihe von Borussia Dortmund erst in der Winterpause zum Team. In der K.o.-Phase spielte der 20-Jährige auf der rechten Außenbahn jede Minute, traf in den Hinspielen gegen Barca sowie West Ham United.