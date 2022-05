Anzeige

Eishockey-WM: Nachrücker Reichel und Gawanke vor Italien-Spiel "ready" Update zu deutschen WM-Nachrückern

DEB-Team kämpft sich zum dritten Sieg

SID

Lukas Reichel und Leon Gawanke werden das DEB-Team beim Gruppenspiel gegen Italien bei der Eishockey-WM verstärken.

Die Nachrücker Lukas Reichel und Leon Gawanke werden die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft beim wegweisenden WM-Gruppenspiel am Freitag (15.20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) gegen Italien verstärken. „Es wird Spaß machen, heute auf dem Eis zu stehen“, sagte Reichel nach der kurzen und fast privaten Trainingseinheit am Freitagvormittag.

Der 20-Jährige, der Mitte Januar sein NHL-Debüt bei den Chicago Blackhawks gefeiert und insgesamt elf Spiele in der besten Liga der Welt absolviert hatte, stand knapp 24 Stunden nach der Ankunft in Helsinki mit dem ebenfalls nachgereisten AHL-Spieler Gawanke (22) auf dem Eis in der "Helsinki Jäähalli".

Anzeige

„Ich fühle mich richtig gut, besser als gedacht. Ich denke, Leon ist auch ziemlich fit. Wir hatten ein paar Tage frei und sind ready to go“, sagte Reichel, der am Sonntagabend (Ortszeit) mit den Rockford IceHogs aus den AHL-Playoffs ausgeschieden war: „Ich will einfach Energie reinbringen und auf dem Eis meine Beine bewegen.“

Ein Einsatz des verletzten NHL-Youngsters Tim Stützle, der sich beim 3:2-Sieg am Montag gegen Frankreich laut Informationen des kanadischen Senders TSN eine Zerrung im Knie zugezogen hat, ist weiterhin unwahrscheinlich. Der Stürmer der Ottawa Senators ging am Freitag weiterhin leicht „unrund“ durch die Trainingshalle in der finnischen Hauptstadt. (DATEN: Spielplan der Eishockey-WM)