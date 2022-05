Trainerlegende Roy Hodgson geht nach Premier-League-Saison wieder in Rente

Roy Hodgson wird sich mit dem Saisonende in der Premier League wieder in die Rente zurückziehen. Das gibt die englische Trainerlegende bekannt.

Die englische Trainerlegende Roy Hodgson wird sich mit dem Saisonende wieder in die Rente zurückziehen. „Es ist an der Zeit, etwas anderes zu machen“, sagte der Teammanager des Premier League-Absteigers FC Watford der BBC .

Hodgson hat in seiner 45-jährigen Laufbahn als Coach 16 verschiedene Klubs und vier Nationalteams betreut, darunter den FC Liverpool und die Three Lions. Er holte fünf Meistertitel in Schweden und Dänemark und führte Inter Mailand sowie den FC Fulham in Europapokal-Finals.