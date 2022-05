Palace-Trainer Patrick Vieira in Auseinandersetzung mit Everton-Fan nach Platzsturm

Beim Spiel zwischen Everton und Palace ging es in den letzten Minuten mächtig rund © Imago

Der ehemalige Weltmeister Patrick Vieira hat sich nach der Niederlage beim FC Everton (2:3) in der Premier League offensichtlich in eine handfeste Auseinandersetzung mit einem Fan verwickeln lassen.

Dieser ging zunächst weiter in Richtung Katakomben, drehte sich dann aber doch noch um. Wie Videoaufnahmen zeigen, griff der Franzose nach dem Fan, der daraufhin ins Straucheln geriet. Vieira trat zudem leicht nach den Beinen des fallenden Mannes, ehe weitere Fans dazwischen gingen.

Lampard verteidigt Vieira nach Auseinandersetzung

Everton-Trainer Frank Lampard nahm Vieira in Schutz: „Ich fühle mit Patrick. Ich habe ihn am Ende nicht erwischt. Ich hätte gesagt: ‚Komm mit uns‘, auch wenn er das vielleicht nicht gewollt hätte. Er musste natürlich 80 Yards über den Platz laufen und das ist nicht einfach.“

Zum Platzsturm selbst erklärte der einstige Weltklassespieler: „Wenn es gut gemacht wird, lass sie auf dem Rasen bleiben, lass sie ihren Moment haben. So lange sie sich benehmen, kein Problem.“

Platzstürme mit mehreren Zwischenfällen

In den vergangenen Tagen ist es im europäischen Fußball immer wieder zu Platzstürmen gekommen. Nicht immer lief der Fan-Andrang reibungslos ab. Auch in England nicht. Erst am Donnerstag war ein Fan von Nottingham Forest zu 24 Monaten Gefängnis verurteilt worden, weil er Billy Sharp, Kapitän von Sheffield United tätlich angegriffen hatte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)