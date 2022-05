WWE: Stephanie McMahon lässt sich vom Wrestling-Imperium ihres Vaters beurlauben

Die Tochter von WWE-Boss Vince McMahon hat via Twitter angekündigt, dass sie sich von diesem Freitag an „vom Großteil meiner Aufgaben bei WWE vorübergehend beurlauben lassen“ wird. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Levesque trat im Frühjahr, rund um den Jahreshöhepunkt WrestleMania in Dallas, wieder öffentlich in Erscheinung und erklärte seine bis zuletzt aufrecht erhaltene Ringkarriere für beendet.

Stephanie McMahon ist Chief Brand Officer bei WWE

Ehefrau Stephanie trat in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten nicht nur regelmäßig in verschiedenen Rollen vor der WWE-Kamera auf, sie spielte auch eine tragende Rolle hinter den Kulissen, zunächst als Kreativchefin in der ersten Hälfte der Nuller-Jahre, dann als fürs Kreative zuständige Vorständin, seit 2013 in ihrer aktuellen Rolle als Chief Brand Officer, die die Marke WWE in der Medienöffentlichkeit vertritt.