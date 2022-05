Köln vor Vertragsverlängerung mit Baumgart

Baumgart soll in Köln bleiben © AFP/SID/UWE KRAFT

Nun, sagte Keller, gehe es darum, "das in eine Form zu gießen. Es ist absolut positiv, dass Steffen genauso auf die kommenden Aufgaben blickt wie wir." Baumgart (50) hatte den FC in seiner ersten Saison in die Conference League geführt, sein derzeitiger Vertrag besitzt Gültigkeit bis 2023.