FC Bayern: Besonderer Weg mit Stars wie Robben, Coutinho, James, Sané - und Dembélé?

Der Franzose hat in den vergangenen Jahren immer wieder neben dem Platz für Aufsehen gesorgt. 2017 erstreikte er seinen Wechsel für 140 Millionen Euro vom BVB zu Barca.

Zuletzt gehörte er bei Trainer Xavi aber zum Stammpersonal und drehte auf. Mit 13 Assists in nur 20 Partien ist der Flügelspieler der beste Vorlagengeber der Liga.

Es wäre trotz des schlechten Rufs des Dribbelkünstlers nicht ungewöhnlich, sollte der FC Bayern im Sommer ablösefrei zuschnappen. Der Rekordmeister ging bei Weltstars in den vergangenen Jahren einen besonderen Weg. SPORT1 zeigt die Beispiele.

Leroy Sané

In der Saison 2017/2018 ging Leroy Sané bei Manchester City durch die Decke und wurde in England zum Jungen Spieler des Jahres gewählt. Mit gerade einmal 21 Jahren gehörte er zum Stammpersonal und kam in der Liga auf zehn Treffer und 15 Assists.