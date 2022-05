Darts Premier League 15. Spieltag: Joe Cullen überholt mit Tagessieg Peter Wright

Am 15. Spieltag der Darts Premier League gelingt Joe Cullen ein wichtiger Erfolg. Mit dem Tagessieg zieht der Engländer in der Tabelle mit Peter Wright gleich.

Ausrufezeichen von Joe Cullen! Der Engländer sicherte sich am 15. Spieltag der Cazoo Darts Premier League (Alle Spiele LIVE auf SPORT1) in London den Tagessieg. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Im Finale bezwang er Jonny Clayton mit 6:4. Damit zog Cullen in der Tabelle an Weltmeister Peter Wright vorbei auf Platz vier. Der Schotte, nun auf Rang fünf, droht in der Folge die Playoffs zu verpassen.

Im direkten Duell hatte Cullen Wright zuvor im Halbfinale mit 6:1 abgezogen. Damit entscheidet sich am 16. und letzten Spieltag in Newcastle, wer in die Playoffs einzieht. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)