PGA Championship: Fehlstart für Woods - McIlroy führt

Tiger Woods hat einen schwachen Start in sein zweites Majorturnier seit seinem folgenschweren Unfall im vergangenen Jahr hingelegt. Der Golf-Superstar spielte zum Auftakt der PGA Championship im Southern Hills Country Club in Tulsa am Donnerstag eine 74er-Runde. Damit liegt er bereits neun Schläge hinter dem führenden viermaligen Major-Sieger Rory McIlroy, der einen glänzenden Auftakt schaffte.