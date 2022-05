Anzeige

Poker News Phil Hellmuth Joey Ingram Hellmuth erfolgreich - Ingram wieder da

Phil Hellmuth im Heads Up

Christin Maschmann

Phil Hellmuth bestätigt seine guten Heads-Up Resultate. Poker-Youtuber Joey Ingram zeigt sich nach längerer Pause. In Madrid startet die letzte Turnierserie vor der WSOP.

Hellmuth schlägt Scott Seiver Heads-up

Wie letzte Woche berichtet, konnte der ursprüngliche High Stakes Duel Gegner für Phil Hellmuth aus terminlichen Gründen nicht zum Match antreten. Tom Dwan wurde dann prompt am 17. Mai ersetzt durch Scott Seiver.

Das Konzept des High Stakes Duels von PokerGO kann etwas verwirrend sein, aber es handelte sich hierbei um das vierte Match in der dritten Ausgabe vom High Stakes Duel. Jeder Spieler musste $800.000 auf den Tisch legen und dies bedeutete $1,6 Millionen für den Gewinner.

Das gesamte Spiel wurde auf der zahlungspflichtigen Plattform PokerGO übertragen und einzig die erste Stunde konnte kostenlos auf YouTube mitverfolgt werden.

Und ja, es war wieder einmal Phil Hellmuth, der als Sieger aus dem Duell ging. Zum neunten Mal schaffte er es, seinen Gegner in diesem Format zu schlagen. Nun wird sich zeigen, wann die beiden für ein Rematch in den Ring gehen werden. Aber da beide sehr aktiv anderweitig beschäftigt sein werden während der World Series Of Poker, müssen wir wohl noch etwas warten.

Wo war Joey Ingram?

Auf diese Frage gibt es nun endlich eine Antwort.

Joey Ingram ist eine der unterhaltsamsten und schillerndsten Figuren der Pokerszene. In seinen 20ern hatte er mit PLO-Online-Spielen Erfolg und wurde dann zu einer YouTube-Pokersensation. Sein YouTube-Kanal, der über 140.000 Abonnenten hat, ist voll von unterhaltsamen Videos. Er bekommt Interviews mit den erfolgreichsten Spielern und größten Namen der Poker-Industrie, weil er gute Beziehungen hat und weiß, wie man ein interessantes Gespräch führt.

Joey wurde sogar mit einem Global Poker Award für den besten Podcast ausgezeichnet und von vielen wird er als perfekter Mittelsmann in der Poker-Industrie gesehen. Im Juli 2021 verschwand er dann plötzlich von der Bildfläche. Zuletzt wurde er gesehen bei dem $25k WPT Heads Up Championship in Mexiko im Juni 2021, wo er als Kommentator tätig war.

Die Pokerwelt wurde mehr und mehr besorgt, denn man kann sagen, dass Joey eine der größten Poker-Persönlichkeiten der Welt war, und plötzlich war Stille auf all seinen Social Media Accounts.

Nun meldete er sich endlich zu Wort und erschien erst beim Hustler Casino Live Stream als Kommentator und dann im Gespräch mit seinem Kumpel Doug Polk auf dessen YouTube-Kanal.

Triton Super High Roller Series Madrid Update

Seit dem 13. Mai läuft die Triton Super High Roller Series in Madrid und die Poker-Elite hat sich zahlreich für das Event in Spanien zusammen gefunden. Insgesamt werden bis zum 25. Mai 14 Turniere im Casino Gran Via Madrid ausgetragen.

Für Schlagzeilen sorgten bisher der einfach unschlagbare Michael Addamo mit dem Gewinn von Event #1 €20,000 No Limit Hold‘em - 8-Handed für €478,000 und Highroller-Dauergast Paul Phua, dem es auch endlich mal gelang, ein Turnier für sich zu entscheiden. Er gewann Event #2 €30,000 No Limit Hold‘em - 7-Handed für €740,400.

Aus deutsch-sprachiger Sicht sieht es eher mager aus. GGPoker Ambassador Fedor Holz ist zwar vor Ort und schaffte es in Event #6 €50,000 No Limit Hold‘em - 7-Handed auf Platz 3 für €616,000, aber das war es dann auch schon aus DACH-Sicht.





ClubGG Qualifikant schafft es erneut!

Die World Series Of Poker steht vor der Tür und wie immer gibt und gab es zahlreiche Möglichkeiten für Spieler rund um die Welt, sich für das Mega-Event zu qualifizieren. Es gibt nicht nur Satellites und Qualifikationsmöglichkeiten für das Main Event sondern auch für diverse Side Events.

GGPoker bietet weiterhin Satellites an für das Main Event und es gibt sogar Mini Main Event Freerolls. Was viele eventuell nicht wissen, ist dass es auch eine Spielgeld-App von GGPoker gibt. Diese nennt sich ClubGG und man kann dort eine Mitgliedschaft kaufen für einen monatlichen Betrag. Als Mitglied hat man unendliche Möglichkeiten, in WSOP Main Event Freerolls zu spielen.

Diese Qualifikations-Möglichkeit gab es zuerst im letzten Jahr bei der WSOP und ist auch dieses Jahr wieder im Angebot. Nun gibt es tatsächlich eine interessante Geschichte, die sich aus dieser App ergeben hat. Ein Qualifikant aus dem letzten Jahr namens Jaret Villarreal, hat es dieses Jahr tatsächlich erneut geschafft, sich für das Main Event durch ClubGG zu qualifizieren. Es wird sicherlich viel über ihn berichtet werden auf den diversen Poker-Nachrichten-Plattformen.

ElkY Hochzeit

Zum Abschluss haben wir noch eine schöne Nachricht über den französischen Poker-Superstar Bertrand „ElkY“ Grospellier. Der GGPoker Ambassador und seine Langzeit-Partnerin Jenny No haben sich endlich das Ja-Wort gegeben. Gefeiert wurde bei niemand geringerem als King‘s Casino Besitzer Leon Tsoukernik.

