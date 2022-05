Premier League: Everton mit Mega-Comeback - Chelsea sichert CL-Ticket

Der Nachholspieltag der Premier League bringt den Fans ein Mega-Comeback des FC Everton. Der FC Chelsea hat sich erneut den Platz in der Champions League gesichert.

Was für ein Comeback des FC Everton!

Mit einem 3:2-Sieg gegen Crystal Palace holten die Toffees die entscheidenden Punkte, um sicher dem Abstieg zu entrinnen. In der ersten Hälfte sah es jedoch nach einer Zitterpartie am letzten Spieltag aus. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

45 Minuten lang präsentierte sich das Team von Frank Lampard wie ein Absteiger. Aber in der zweiten Hälfte stand eine komplett andere Mannschaft auf dem Feld und spielte eher Fußball wie ein Champions-League-Teilnehmer.

In der 54. Minute war es Michael Keane, der nach den beiden Gegentoren von Jean-Philippe Mateta (21.) und Jordan Ayew (36.) wieder für Hoffnung sorgte. Demarai Gray belohnte die Gastgeber dann mit dem 2:2-Ausgleich (61.).

„Atemberaubend!“ Everton lässt Fans jubeln

Damit hatte Everton zumindest wieder gute Karten im Abstiegskampf und am letzten Spieltag alles in der eigenen Hand - bis zum erlösenden 3:2 durch Dominic Calvert-Lewin, der in der 85. Minute für grenzenlosen Jubel sorgte.