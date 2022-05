Bundesliga: Der Hamburger SV feiert einen wichtigen Sieg in der Relegation bei Hertha BSC

Magath-Schachzug geht nicht auf

Der 19 Jahre alte Mittelstürmer hat erst 14 Bundesliga-Minuten auf dem Buckel, stellte zwar in der Berliner U19 mit acht Toren in 16 Spielen seinen Torriecher unter Beweis, doch gegen Magaths Herzensklub blieb Wollschläger vollkommen blass. Zur Pause war Schluss für den Youngster.

Belfodil-Treffer wird aberkannt - HSV im Glück

Im Rückspiel am Montag, den 23. Mai, muss sich die Alte Dame nun schon mächtig strecken, um nicht in die 2. Liga abzusteigen. Denn der HSV wollte es im Hinspiel einfach mehr, und war die spielbestimmende Mannschaft in Berlin. Fünf Torschüsse der Hertha in einem Heimspiel waren zu wenig.