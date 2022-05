Handball Champions League: Flensburg verpasst großen Coup

Nach dem 24:27 (10:10) im Rückspiel am Donnerstagabend bei den Katalanen muss die Mannschaft von Trainer Maik Machulla weiter auf den ersten Einzug ins Final Four seit dem Triumph von 2014 warten.

Rekordmeister THW Kiel kämpft nach dem 30:30 im Hinspiel am Abend vor eigenem Publikum gegen Paris St. Germain um die Teilnahme am traditionsreichen Finalturnier in der Kölner Lanxess Arena am 18. und 19. Juni.