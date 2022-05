La Liga: 360 Millionen! Geldregen für Real Madrid und das Santiago Bernabéu

Ein Traum in Weiß! Alaba präsentiert neues Real-Trikot

Wie der Vereinsvorstand auf seiner Sitzung am Donnerstag verkündete, kommt es zu einer Zusammenarbeit mit der Investmentfirma Sixth Street und dem Unternehmen Legends, welches sich auf die Organisation von Großveranstaltungen spezialisiert hat.

Sixth Street erwirbt in dieser strategischen Vereinbarung das Recht, sich in den nächsten 20 Jahren am Betrieb bestimmter Geschäfte im Stadion Santiago Bernabéu zu beteiligen.