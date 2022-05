Eishockey-WM 2022: DEB-Team nach Sieg gegen Dänemark auf Viertelfinalkurs

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat den Schreck nach einem Feuer in der „Helsingin Jäähalli“ schnell verarbeitet und das Tor zum Viertelfinale bei der WM in Finnland weit aufgestoßen.

Das Team von Bundestrainer Toni Söderholm bezwang Dänemark in Helsinki nach 100-minütiger Verspätung knapp mit 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Durch den dritten Sieg in Folge verdrängte Deutschland den Weltranglistenzehnten von Platz drei in der Gruppe A. (VIDEO: Alle Highlights der Eishockey-WM)

Verspätung nach Feuer! DEB-Team braucht Anlaufzeit

Die deutschen Spieler warteten nach der Räumung, die knapp 35 Minuten vor dem geplanten Spielbeginn stattgefunden hatte, zunächst in voller Ausrüstung und teilweise in Schlittschuhen vor der Halle. Nach einer Stunde durfte die Mannschaft zurück in die Kabine in der anliegenden Trainingshalle.