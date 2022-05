Europa-League-Finale: Wie der ehemalige Bayern-Flirt Ramsey zum tragischen Held wurde

Noch länger werden sie, wenn so viel auf dem Spiel steht, wie für Ramsey an diesem Mittwochabend. Der 31-Jährige trat bei der bitteren Final-Niederlage in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt als vierter Schütze für die Glasgow Rangers an. Alle Spieler vor ihm hatten getroffen. Der Druck war gigantisch. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)