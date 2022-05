NBA: LeBron James schwärmt von Luka Doncic und scherzt über Challenge von Tom Brady

On fire! Curry packt gegen Mavs die Dance-Moves aus

Interessante Aussage von NBA-Superstar LeBron James. Der Lakers-Profi hat bei Twitter Fragen seiner Fans beantwortet. So wollten diese unter anderem wissen, wer sein Lieblingsspieler unter 25 ist.

Die Antwort von King James fiel eindeutig aus: „LUKA. Er ist mein absoluter Favorit.“ LeBron ist also ein großer Fan von Mavs-Star Doncic.

Als ein weiterer Anhänger wissen wollte, wer der beste Spieler in den verbliebenen vier Teams ist, meinte LeBron: „Da gibt es einige großartige Leute. Steph Curry, Luka, Jimmy Butler, Jayson Tatum, Klay Thompson und weitere.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Das war der bitterste NBA-Moment für LeBron

Auch zu seinen bittersten Stunden als NBA-Profi äußerte sich James. „Das war die Niederlage in den Finals gegen Dallas. Ich habe da einfach sch... gespielt“, antwortete er auf die Frage nach seiner größten Enttäuschung und wie er darüber hinweggekommen sei.

„Ich habe den Reset-Button gedrückt und mich wieder auf die Grundlagen fokussiert. Ich habe an den Dingen in meinem Spiel gearbeitet, die besser werden mussten. Ich habe jeden Tag Stunden um Stunden trainiert.“

Zudem nahm James auch zu seinen weiteren Karriereplänen Stellung. So betonte er noch einmal das Vorhaben, mit seinem Sohn Bronny gemeinsam in einem Team spielen zu wollen (“Das ist der Plan. Gott will es so.“).