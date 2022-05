Apex Legends Mobile im großen SPORT1-Test

Anzeige

Mit Apex Legends Mobile findet ein weiteres großes PC/Konsolen-Franchise seinen Weg auf mobile Endgeräte. Wir haben uns den Shooter einmal näher angeschaut.

Für Smartphone-Gamer ist es aktuell eine verdammt spannende wie unterhaltsame Zeit. Große Namen wie League of Legends oder Call of Duty lassen sich mittlerweile unterwegs in angepassten Versionen spielen, ohne dass sich das Gameplay zu sehr von der Vorlage unterscheidet - das Touchscreen-Handling außen vorgelassen.

Seit wenigen Tagen ist nun auch Apex Legends für Smartphones und Tablets als kostenloser Download erhältlich. Dieses wurde, wie beinah jedes Franchise-Game, komplett von Grund auf neu entwickelt und könnte, unter Umständen, für PUBG Mobile zur ernsten Konkurrenz werden.

Hardcore-Shooter für unterwegs - Apex Legends Mobile

Eines vorneweg: Apex Legends Mobile ist Apex Legends, wenn auch an die neue Umgebung angepasst. Fans des Spiels werden sich sofort wie Zuhause fühlen, obwohl es zunächst einiges an Einarbeitungszeit hinsichtlich der Steuerung bedarf. Hat man sich diese jedoch zu eigen gemacht, schüttelt man eine Runde in einer der verschiedenen Arenen locker aus dem Handgelenk. Dabei ist man nicht ausschließlich im Battle Royal Modus unterwegs, auch klassische Team Deathmatches und Co. können je nach Spielerlevel aus- beziehungsweise angewählt werden.

Apropos Level. Wie in beinah jedem klassischen Free-to-Play-Titel lebt auch Apex Legends Mobile von den zahlreichen durch Echtgeld erwerbbaren In-App-Käufen und Battle- oder Levelpasses. Ob man sich daran stört oder diese für sich selbst als sinnig erachtet, das müssen die Spieler:innen jeder für sich entscheiden. Fakt ist aber, dass das Spiel, so überladen es aufgrund dieser zahlreichen Kaufoptionen auch wirken mag, generell und vollständig ohne Geldeinsatz gespielt werden kann.

Die Steuerung, ein Teufelswerk

Kommen wir noch einmal zurück auf eines der größten, vielleicht das größte (Einstiegs)Hindernis des Spiels: Die Steuerung. Über Optik und Co. müssen wir nicht sprechen, diese sieht fantastisch aus und lässt sich entsprechend der vorhandenen Hardware beziehungsweise Gerätes anpassen und allumfassend einstellen. Auch hinsichtlich der Steuerung macht der Entwickler vieles richtig, doch alleine der Natur des Spieles wegen wirkt das Interface, gerade bei Geräten mit kleineren Displays, sehr überladen und kann Spieler:innen schnell überfordern. Neue Waffen oder Gegenstände tauchen in äußerst kleiner Schrift auf dem Display auf und lassen sich teilweise schwerlich entziffern.

Gleich und doch neu - Die Legenden

Im Gegensatz zur großen Konkurrenz von PUBG setzt Apex Legends, wie auch der mobile Ableger, auf einzigartige Charaktere mit besonderen Fähigkeiten. Diese können unter anderem Rauchgranaten einsetzen, Luftschläge herbeiführen oder eine holografische Kopie der eigenen Figur erstellen. An sich nichts Neues, da die Macher auf die bereits existierenden Legenden der PC- und Konsolenfassung zurückgreifen. Passend zum Launch von Apex Legends Mobile wurde jedoch mit Fade eine eigens für den mobilen Ableger konzipierte Spielfigur geschaffen und in das Spiel integriert.

Da sowohl Apex Legends als auch Apex Legends Mobile in ihren jeweils eigenen Ökosystem unterwegs sind und über keinerlei Überschneidungen verfügen, wird es in Zukunft interessant zu sehen sein, wie die Entwickler in Sachen Charaktere miteinander verfahren werden. Zwar ist Fade bislang nicht für den PC- oder die Konsole angekündigt worden, jedoch ließe sich das Gameplay ohne Zweifel auch auf die „große“ Fassung von Apex Legends übertragen.

