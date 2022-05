DFB-Team: Droht Robin Gosens das Aus für die WM 2022? Flick mit Fingerzeig an Inter-Star

Justin Bieber zum Einstand? Was Gosens unter der Dusche trällert

Der Fan-Liebling fehlt überraschend im Aufgebot von Hansi Flick für die WM-Generalproben in der Nations League gegen Italien (4. Juni/Bologna), England (7. Juni/München), Ungarn (11. Juni/Budapest) und Italien (14. Juni/Mönchengladbach). (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

DFB-Team: Gosens muss um WM bangen

Gosens (13 Länderspiele/2 Tore) hat vor dem Turnier in Katar also zunächst nicht mehr die Gelegenheit, sich dem Bundestrainer aus nächster Nähe zu empfehlen - und könnte möglicherweise endgültig von Hoffenheims David Raum den Rang auf der Linksverteidiger-Position abgelaufen bekommen. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Die zwei Nations-League-Spiele gegen Ungarn und England am 26. und 29. September sind die letzte DFB-Runde, bevor das WM-Aufgebot verkündet wird.

„Das ist kein endgültiger Kader für die WM. Die Tür ist offen“, stellte Flick zwar am Donnerstagmorgen in einer Medienrunde klar, betonte aber auch: „Der Kader, der jetzt da ist, ist vom Stamm her das Maß aller Dinge.“