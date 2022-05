NBA: Hier toppt Franz Wagner sogar Dirk Nowitzki

So wurde Nowitzki bei den Mavs zur Legende

Franz Wagner ist nach einer ganz starken ersten Saison in der NBA als erster deutscher Spieler ins „All-Rookie First Team“ berufen worden.

Der 21 Jahre alte Berliner von Orlando Magic ist nach einer ganz starken ersten Saison in der nordamerikanischen Spitzenliga NBA als erster deutscher Spieler ins „All-Rookie First Team" berufen worden. In dieser Auswahl werden die fünf besten Neulinge einer Saison unabhängig von ihrer Position zusammengefasst.