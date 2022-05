Fredi Bobic: Relegation statt Europa-League-Triumph - Die zwei Welten des Fredi Bobic

Statt in Sevilla mit Eintracht Frankfurt den Europa-League-Triumph zu feiern, kehrt Fredi Bobic in Berlin die Scherben einer Horror-Saison zusammen. Zumindest den Worst Case kann er noch verhindern.

Relegation in Berlin statt Ekstase in Sevilla

Am heutigen Donnerstag geht es für Bobic‘ neuen Klub in Berlin (und am Sonntag im Rückspiel in Hamburg) darum, den Abstieg in die 2. Liga zu verhindern. Abstiegs-Relegation statt Europapokal-Wahnsinn - das ist für den früheren Erfolgsmanager der Eintracht die bittere Realität. (BERICHT: Das sagt Maik Franz über die Saison der Hertha)