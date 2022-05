Eintracht Frankfurt: Der Sieg in der Europa League macht es allen Traditionsklubs vor - Kommentar von Pit Gottschalk

Der Triumph von Eintracht Frankfurt in der Europa League ist Lohn für die erfolgreiche Arbeit, Ermutigung für alle Traditionsvereine - und kann Startschuss zu etwas ganz Großem sein, kommentiert SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk.

Von dem, was Eintracht Frankfurt vorige Nacht in Sevilla geleistet hat, profitiert auch die Bundesliga: Fünf deutsche Mannschaften werden kommende Saison in der Champions League spielen. Fünf!