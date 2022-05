NBA2K22: "Return of Hereos" - Siebte Saison bringt Updates für alle Spiel-Modi

„Return of Heroes“ heißt die siebte Saison in 2K‘s beliebter Basketballsimulation. Ab Morgen kommen wieder jede Menge neue Updates für Meine KARRIERE, Mein Team und The W*.

2K enthüllte heute Details zu Season 7 von NBA® 2K22 , die am Freitag, den 20. Mai im Vorfeld der NBA Finals startet. Season 7: „Return of Heroes“ baut auf der beliebtesten Season vom letzten Jahr auf und heißt erneut sowohl altbekannte Größen als auch eine neue Generation von Superstars rund um den MVP-Kandidaten und diesjährigen Scoring Champion Joel Embiid willkommen.

In dieser Season hält auch ein brandneues TKO-Event in der City und auf dem Cancha Del Mar Einzug, bei dem man um tolle neue Belohnungen spielen, abenteuerliche Quests abschließen und seine Führungsqualitäten unter Beweis stellen kann.

Hauptathlet in NBA 2K22 Season 7 ist erstmalig der 76ers-Star Joel Embiid. Dazu gibt es spannende Updates in den Modi Meine KARRIERE, Mein TEAM und The W Online*. Season 7 enthält 10 neue Songs von den Sieger*innen des in Zusammenarbeit mit SoundCloud abgehaltenen Wettbewerbs ‚2K Beats: The Search‘. Hier die wichtigsten Neuerungen im Überblick: