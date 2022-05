Stabhochspringer KC Lightfood mit schweren Vorwürfen gegen American Airlines

Haarscharf! Duplantis scheitert knapp am Weltrekord

Der US-amerikanische Stabhochspringer KC Lightfoot stellt die Fluggesellschaft American Airlines an den Pranger. Im Fokus stehen seine Stäbe. Die Airline hat mittlerweile reagiert.

Der Stabhochspringer aus den USA hat in den sozialen Medien die Fluggesellschaft „American Airlines“ hart kritisiert. Er verbreitete ein Bild von acht verbogenen Stäben und fand deutliche Worte. (NEWS: Alles Wichtige zur Leichtathletik)

„Ich bin dankbar für alle Airlines, die uns beim Reisen mit den Stäben helfen. Aber come on American Airlines. Ich habe euch einmal benutzt und bin prompt auf die Nase gefallen“, schrieb er auf seinen Kanälen.

Lightfoot gilt als große Nachwuchs-Hoffnung in den USA. Er verpasste bei den Olympischen Spielen in Tokio als Vierter nur knapp die Podestplätze. Beim Auftakt der Diamond League in Doha wurde er mit übersprungenen 5,71 Meter Zweiter hinter dem schwedischen Superstar Armand Duplantis.