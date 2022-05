Anzeige

French Open: Niemeier erstmals im Grand-Slam-Hauptfeld Paris: Niemeier erstmals im Hauptfeld

Jule Niemeier erreicht das Hauptfeld der French Open © FIRO/FIRO/SID

SID

Tennisspielerin Jule Niemeier hat erstmals in ihrer Karriere das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers erreicht.

Tennisspielerin Jule Niemeier hat erstmals in ihrer Karriere das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers erreicht.

Die 22-Jährige aus Dortmund gewann ihr entscheidendes Qualifikations-Match zu den French Open in Paris 6:0, 6:1 gegen die Japanerin Moyuka Uchijima und steht damit in der ersten Runde des am Sonntag beginnenden Sandplatz-Highlights.

Anzeige

Die Weltranglisten-103. Niemeier, die 2021 in Wimbledon und 2022 jeweils in der letzten Qualifikationsrunde verloren hatte, gab in drei Ausscheidungsduellen insgesamt nur sieben Spiele ab.