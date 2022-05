Ein Raubvogel der Leere? Das ist League of Legends neuster Champion!

Mit Bel'Veth besucht Riot Games einmal mehr die Leere in League of Legends. Nun wurde der neuste Champion für das beliebte MOBA enthüllt © Riot Games

Riot Games besuchte die Leere letztmals 2018, als mit AD Carry Kai‘Sa ein Champion dieser Region veröffentlicht wurde. Nun, nach mehr als vier Jahren, öffnen sich die Pforten des Voids erneut und geben einen Blick auf den 160. spielbaren Charakter in League of Legends frei: Empress Bel‘Veth.

Ein Dämonenvogel? Void Empress Bel‘Veth

Zwar hat Riot bislang noch keine Gameplay-Videos veröffentlicht, doch kursieren im Netz bereits erste Bilder zu Bel‘Veth. Laut denen erinnert der nunmehr 160. Champion in League of Legends optisch an eine raubvogelartige Gestalt, die sich nach der Nutzung ihrer ultimativen Fähigkeit optisch zu verändern scheint. Fans des Cthulhu-Mythos dürften sich dabei direkt an die von H.P. Lovecraft geschaffene Horrorgeschichten erinnert fühlen.