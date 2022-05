Premier League: Chelsea-Star Kai Havertz sorgt mit neuer Frisur für einen Lacher beim Mannschaftskollegen

Für Fotograf Chilwell Grund genug, die Ähnlichkeiten per Bild festzuhalten. Der 25 Jährige betitelte in seinem Post auf Instagram die beiden grinsenden Offensivspieler als Zwillinge und setzte ein lachendes Emoji mit einem blauen Herz dahinter. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Am heutigen Donnerstag trifft das Team von Thomas Tuchel im Nachholspiel auf Leicester City, ehe die Londoner am Wochenende zum Saisonabschluss Watford an der Stamford Bridge empfangen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)