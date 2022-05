Bundesliga-Relegation: Hertha gegen HSV, diesen Klub wollen mehr Fans als Sieger

Die Bundesliga-Saison ist noch nicht ganz zu Ende. Mit Hertha BSC muss auch in diesem Jahr ein Team nachsitzen.

Am Donnerstag (20.30 Uhr im LIVETICKER ) kommt es zum ersten von zwei Duellen mit dem Zweitligisten Hamburger SV in der Relegation. Und wie seit langem üblich kommt kurz vor der Sommerpause die Frage auf: Macht dieses Format Sinn? (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Alles andere als deutlich fällt aber die Prognose für das Duell zwischen Hertha und HSV aus. Immerhin 53,2 der 5.687 Umfrageteilnehmer tippen, dass die Hamburger in der nächsten Saison erstklassig unterwegs sein werden. Bisher habt sich seit der Wiedereinführung der Relegation 2009 aber zehnmal der Erstligist durchgesetzt.

Alles offen in der Zweitliga-Relegation

Was vor allem die HSV-Fans genau wissen, schließlich sprangen sie schon zweimal als Abstiegskandidat auf den letzten Drücker noch ans rettende Ufer. Und wo liegen die Sympathien in Fußball-Deutschland diesmal? 57,8 Prozent der Fans wünschen sich Hamburg in der ersten Liga. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)