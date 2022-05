MSI 2022: Die Rumble Stage - Spielplan, Bericht und mehr

MSI 2022: Korea, Europa oder wieder China?

Sechs Teams starten am morgigen Freitag in die Rumble Stage, an deren Ende die vier erfolgreichsten in das klassische K.o.-System übergehen. Gemäß der Ergebnisse der Gruppenphase stehen für viele drei von vier Qualifikanten bereits fest: G2, RNG und T1. Insbesondere T1, das im Laufe des Spring Splits, der späteren Playoffs und jetzt dem MSI noch kein Match verloren hat, gilt unter Experten als heißer Kandidat auf den Titel.

Gleiches gilt für Royal Never Give Up, dem amtierenden Titelträger. Das Team schloss als Zweiter die „Hinrunde“ der Season ab, konnte sich aber wenig später in einem äußerst knappen Finale gegen Top Esports erfolgreich mit 3:2 durchsetzen und sich so die erneute Teilnahme am Mid-Season Invitational sichern.