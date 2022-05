Eishockey-WM 2022: Deutschland - Dänemark heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Damit hat Deutschland die Basis gelegt, um die K.o.-Phase zu erreichen. Nun kommt es jedoch am Donnerstag um 15.15 Uhr zum Duell mit Dänemark. Der nördliche Nachbar - aktuell auf Rang drei in der Gruppe A - ist der ärgste Konkurrent im Kampf um die Tickets für das Viertelfinale. (Eishockey-WM 2022: Deutschland - Dänemark, ab 15.15 Uhr LIVE auf SPORT1 im Free-TV und Livestream)

Eishockey WM Livestream: Deutschland - Dänemark LIVE im TV & Stream verfolgen:

Eishockey WM 2022 im Liveticker

Eishockey-WM: Reichel und Gawanke verstärken DEB-Team

Ein Sieg wäre als Gold wert, da man damit den so wichtigen direkten Vergleich für sich entscheiden würde. Für dieses Unterfangen bekommen DEB-Kapitän Moritz Müller und Co. Verstärkung aus Nordamerika. (NEWS: Alles Wichtige zur Eishockey-WM)

Die beiden AHL-Profis Lukas Reichel und Leon Gawanke verstärken die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Finnland. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Mittwoch mit. (DATEN: Spielplan der Eishockey-WM)

Kanada will weiße Weste wahren

Am Abend ab 19.20 Uhr geht es in der deutschen Gruppe weiter zur Sache. Kanada will gegen Kasachstan seine weiße Weste wahren (Eishockey-WM: Kanada - Kasachstan ab 20.45 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). Parallel messen sich in Gruppe B Tschechien und Lettland (ab 19.20 Uhr im LIVETICKER).